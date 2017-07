Basketball: Pöltl feilt an Technik und nimmt Summer League ins Visier

Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl feilt an seiner Technik und freut sich auf die Aufgabe im Basketball-Nationalteam. Der 21-Jährige von den Toronto Raptors hat die Sommerpause genutzt, um vor allem an seinem Wurf zu arbeiten. In der diese Woche startenden Summer League in Las Vegas tritt Pöltl als einer der Teamleader an.

"Ich will das Turnier bestmöglich nützen, um Sachen auszuprobieren, an denen ich gearbeitet habe", betonte Pöltl in einer Pressemitteilung vom Montag. In den Vorrunden-Spielen trifft Toronto am Freitag (Samstag 0.00 Uhr MESZ) zunächst auf die New Orleans Pelicans. Danach warten die Minnesota Timberwolves (9. Juli) und Denver Nuggets (11. Juli). Neben Pöltl stehen mit Pascal Siakam und Fred VanVleet zwei weitere Spieler mit NBA-Erfahrung im Raptors-Kader.

Seit Mitte Juni befindet sich Pöltl wieder in Toronto. Nach einem Urlaub in Barcelona ("Ich hatte Zeit, runterzukommen") stand für den Center Training in Wien und Bamberg auf dem Programm. In Deutschland feilte er mit Individualtrainer Stefan Weissenböck an seinem Wurf. "Wir haben auch an anderen Skills für das Spiel mit dem Gesicht zum Korb trainiert, um darauf vorbereitet zu sein, künftig mehr von außen spielen zu können", berichtete Pöltl.

Bei Toronto wird dies forciert, wie Pöltl nach den ersten Trainingseinheiten in Kanada erahnt hat. "Es wurde mehr Wert auf Dreipunkter und das Spiel von außen gelegt - tendenziell weg von Mitteldistanzwürfen und hin zu mehr Dreiern. Ob das jetzt für mich bedeutet, dass ich in den Spielen regelmäßig von außen werfen werde, weiß ich noch nicht. Im Training nehme ich offene Dreier jetzt jedenfalls ohne zu zögern", erklärte der Wiener.

In den Wettkampfmodus wird Pöltl in der Summer League wechseln. In dieser sollen Neulinge oder Spieler, die drei oder weniger Jahre in der NBA aktiv sind, Erfahrungen sammeln. "Ich freue mich auch darauf, Verantwortung zu übernehmen", meinte Pöltl über seine Führungsrolle. Die soll Österreichs internationales Aushängeschild auch im Nationalteam einnehmen.

Um den 20. Juli wird Pöltl in der ÖBV-Auswahl erwartet. Österreich trifft in der WM-Vorqualifikation dann auf Albanien (2.8./a, 12.8./h) und die Niederlande (5.8./h, 16.8./a). "Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass es geklappt hat und nun offiziell ist, und bin dem Verband für seine Bemühungen sehr dankbar", sagte Pöltl, der 2015 für das Team debütiert hatte.