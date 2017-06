Afghanischer Berufsschüler in Nürnberg muss nicht in Abschiebehaft

Der 20-jährige Afghane in Nürnberg, dessen versuchte Abschiebung zu Tumulten an einer Berufsschule geführt hatte, bleibt auf freiem Fuß. Das Landgericht Nürnberg-Fürth wies am Freitag eine Beschwerde der Bezirksregierung von Mittelfranken zurück, die Asef N. in Abschiebehaft nehmen lassen will.

Der Fall des ausreisepflichtigen jungen Afghanen hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Bei dem Versuch, den 20-Jährigen am Mittwoch aus seiner Berufsschule zur Abschiebung abzuholen, war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Demonstranten griffen Polizisten an, diese setzten unter anderem Pfefferspray ein. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flüchtling abtransportiert worden. Sein für Mittwochabend geplanter Abschiebeflug wurde am Ende wegen des verheerenden Anschlags in Kabul abgesagt.

Die Bezirksregierung von Mittelfranken scheiterte dann am Donnerstag mit dem Antrag, Asef N. in Abschiebehaft zu nehmen. Das Amtsgericht Nürnberg lehnte das mit Verweis auf fehlende Haftgründe und nicht gegebene Fluchtgefahr ab. Das Landgericht schloss sich dieser Auffassung nach Angaben eines Justizssprechers nun an - und wies die Beschwerde der Bezirksregierung gegen die Entscheidung aus niedrigerer Instanz zurück.