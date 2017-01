Er ist für die ÖVP ein rotes Tuch: Der israelische Politikberater Tal Silberstein arbeitet seit vielen Jahren immer wieder im Auftrag der SPÖ. Vor einigen Wochen hat ihn Parteichef Christian Kern erneut engagiert. Nun fährt die Volkspartei schwere Geschütze auf. Mehrere ÖVP-Abgeordnete stellen eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Wolfgang Sobotka. Laut Austria Presseagentur (APA) wollen sie wissen, ob bzw. wo bzw. wenn, dann wieso ein Haftbefehl gegen Silberstein ausgestellt wurde. Hintergrund der Anfrage ist laut APA ein Bericht des FPÖ-nahen Internetportals unzensuriert.at.

Tatsächlich findet man dort einen Artikel vom 6. Dezember 2016 über einen angeblichen Haftbefehl gegen Silberstein. In dem Beitrag geht es um Vorwürfe gegen Silberstein und zahlreiche andere Geschäftsleute in Zusammenhang mit umstrittenen Immobiliendeals in Rumänien. ÖVP-Generalsekretär Werner Amon erklärte nun der “Presse am Sonntag”, ihm lägen mittlerweile gesicherte Informationen vor, dass es diesen Haftbefehl aus Dezember tatsächlich gebe. Er fordert eine Ehrenerklärung von Bundeskanzler Kern, dass “dieser Herr nicht mehr für ihn aktiv ist”.

News-Recherchen zufolge gibt es diesen Haftbefehl, über den unzensuriert.at berichtet hat, allerdings nicht. News berichtete vergangene Woche über den Prozessstart in der erwähnten Rumänien-Causa. Im Zuge der Recherchen fragte News bei der rumänischen Antikorruptionsbehörde DNA auch in Bezug auf Haftbefehle nach, die die Behörde im Frühjahr 2016 gegen Silberstein und andere ausländische Beschuldigte beantragt hatte. Laut Auskunft der Behörde vom 3. Jänner 2017 wurden die seinerzeit beantragten Haftbefehle jedoch nicht genehmigt. Der Prozess gegen Silberstein und die anderen Angeklagten, der vor wenigen Tagen startete, finde in Freiheit und ohne einschränkende Maßnahmen statt. Silberstein und alle anderen Betroffenen haben sämtliche Vorwürfe in der Rumänien-Causa immer zurückgewiesen.

Tatsächlich müssen sie nicht einmal dem Prozess beiwohnen. In Rumänien genügt es, wenn man sich von einem Anwalt vertreten lässt. Allzu viel wird Innenminister Sobotka seinem Parteifreund Amon auf die parlamentarische Anfrage wohl nicht antworten können.