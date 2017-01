Sie stehen ganz oben auf der Fahndungsliste des FBI: Die zehn meistgesuchten Verbrecher der Welt. Auf der "Most Wanted"-Liste waren bereits berühmte Kriminelle wie der Gangster Al Capone vertreten. Welche Verbrecher heute die Liste des FBI anführen.

1. Victor Manuel Gerena

Victor Manuel Gerena wird wegen eines bewaffneten Raubüberfalls gesucht: Für ihn ist eine Belohnung von 1 Million US-Dollar ausgesetzt. Gerena soll im Jahr 1983 einen Überfall auf eine Sicherheitsfirma in West Hartford (Connecticut) durchgeführt haben. Dabei erbeutete er 7 Millionen US-Dollar. Zwei Sicherheitsleute hat er bei dem Raub gefesselt und ihnen eine unbekannte, nicht tödliche Flüssigkeit gespritzt, um sie vorübergehend auszuschalten. Gerena steht bereits seit März 1984 auf der Liste des FBI.

2. Jason Derek Brown

Jason Derek Brown zählt seit Oktober 2007 zu den meistgesuchten Verbrechern. Für ihn hat das FBI 200.000 US-Dollar zur Belohnung ausgesetzt. Brown soll 2004 in Phoenix (Arizona) einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter verübt haben, dabei soll er einen bewaffneten Wachmann erschossen haben. Anschließend ist der mutmaßliche Mörder mit dem Geld geflüchtet.

Brown spricht fließend Französisch und hat einen Master-Abschluss in "International Business". Außerdem ist er laut FBI ein guter Golfer, Snowboarder, Skifahrer und Motorradfahrer. Der Gesuchte ist bekannt dafür, dass er gerne im Mittelpunkt steht, er liebte das Nachtleben und ließ sich gerne in Diskotheken blicken. Dort prahlte er dann vorzugsweise mit seinen Luxus-Booten und anderen Luxusgütern. Er gilt als gefährlich und bewaffnet.

3. Luis Macedo

Luis Macedo ist ein mutmaßlicher Mörder für den das FBI eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt hat. Macedo soll für den Tod des 15-jährigen Alex Arellano in Chicago (Illinois) verantwortlich sein. Das Opfer wurde brutal zusammengeschlagen, erschossen und in Brand gesteckt - angeblich, weil er sich weigerte ein Gang-Zeichen zu zeigen. Hinter dem Mord sollen einige Mitglieder der "Latin Kings"-Straßengang stecken, der Macedo angehört. Er soll die Attacke auf den Jugendlichen gestartet haben.

4. Robert William Fisher

Seit Juni 2002 zählt Robert William Fisher zu den meistgesuchten Verbrechern, 100.000 US-Dollar winken als Belohnung. Er wird wegen Mordes ersten Grades gesucht: Fisher soll im Jahr 2001 in Scottsdale (Arizona) seine Frau und seine zwei kleinen Kinder ermordet haben. Anschließend soll er das Haus, in dem die Familie lebte, angezündet haben.

Das FBI beschreibt ihn als physisch fitten Naturliebhaber, der gerne jagt und fischt. Ein besonderes Merkmal des mutmaßlichen Verbrechers ist eine Goldkrone, die einen seiner Zähne ziert. Weiters kaut er leidenschaftlich gerne Tabak. Die Behörden gehen von Verbindungen nach New Mexiko und Florida aus. Er soll im Besitz mehrerer Schusswaffen sein.

5. Alexis Flores

Alexis Flores ist ein honduranischer Staatsbürger, der wegen Mordes an einem fünfjährigen Mädchen gesucht wird. Er soll das Kind im Jahr 2000 in Philadelphia entführt und anschließend ermordet haben. Im Juli 2000 ist das Mädchen vermisst gemeldet worden. Einen Monat später wurde ihre Leiche gefunden. Dem FBI sind Hinweise, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Mörders führen, 100.000 US-Dollar wert. Auf die "Most Wanted"-Liste ist Flores im Juni 2007 gekommen.

6. Eduardo Ravelo

Eduardo Ravelo soll der Anführer der mexikanischen "Barrio Azteca Gang" gewesen sein. Sein Name ziert seit Oktober 2009 die FBI-Liste. Er ist 2008 angeklagt worden: Zu den Anklagepunkten zählen die Verwicklung in organisiertes Verbrechen, Geldwäsche, Drogenhandel und Mord. Seine kriminelle Karriere begann vermutlich im Jahr 2003. Im Auftrag eines Drogenkartells soll Ravelo mehrere Auftragsmorde ausgeführt haben. Der gesuchte Kriminelle hat Verbindungen zu Texas, Mexiko und El Paso. Das FBI vermutet, dass er mittlerweile sein Aussehen durch plastische Chirurgie verändern hat lassen. Auch seine Fingerabdrücke soll er verändert haben. Für Hinweise zur Ergreifung sind 100.000 US-Dollar ausgelobt.

7. Marlon Jones

Der vom FBI gesuchte Marlon Jones ist ein mutmaßlicher Vierfach-Mörder. Er soll bei einer Gang-Schießerei am 15. Oktober 2016 in einem Restaurant in Los Angeles vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt haben. Jones gehört der Drogenszene an und befindet sich derzeit auf der Flucht. Laut FBI ist er bisher mehrere Male unter verschiedenen Namen verhaftet worden. Man sei sich nicht sicher, ob Marlon Jones überhaupt sein richtiger Name ist.

Das FBI vermutet, dass der Verdächtige sich auch ins Ausland abgesetzt haben könnte. Er hat unter anderem Verbindungen nach Jamaika und zu den Britischen Jungferninseln. Auf seinen Kopf sind 100.000 US-Dollar ausgesetzt.

8. Fidel Urbina

Fidel Urbina wird wegen Mordes, besonders schwerem Kidnapping, illegaler Flucht zur Vermeidung einer Anklage, besonders schwerer sexueller Nötigung und Nichterscheinens vor Gericht gesucht. Die Belohnung beträgt 100.000 US-Dollar. Urbina soll 1998 eine Frau geschlagen und vergewaltigt haben. Während seiner Bewährungszeit soll er erneut eine Frau geschlagen und vergewaltigt haben - dieses Mal wurde das Opfer außerdem zu Tode gewürgt. Ihr Leichnam ist später im Kofferraum eines Autos gefunden worden, dass zuvor angezündet worden war.

Urbina könnte sich in Durango, Mexiko, oder Chicago, Illinois, aufhalten. Auffällige Merkmale sind seine Narben an der rechten Wange, die durch Akne oder Pocken entstanden sind. Insgesamt sind von ihm neun Decknamen bekannt.

9. Yaser Abdel Said

Bis zu 100.000 US-Dollar zahlt das FBI auch im Fall von Yaser Abdel Said als Belohnung. Der ehemalige Taxi-Fahrer aus Ägypten wird verdächtigt, im Jahr 2008 seine beiden Töchter in Irving (Texas) ermordet zu haben. Die 18-jährige Amina und die 17-jährige Sarah starben aufgrund von mehreren Schusswunden. Als Motiv wird angenommen, dass der Vater nicht wollte, dass seine Töchter amerikanische Lebensgefährten haben.

Yaser Abdel Said steht seit Dezember 2014 auf der "Most Wanted"-Liste. Laut FBI versucht er seine Identität so gut wie möglich zu verbergen: So soll er drinnen wie draußen immer dunkle Sonnenbrillen tragen. Da er in Ägypten geboren wurde, halten es die Ermittler für möglich, dass er dort Zuflucht gesucht hat. Der Gesuchte soll ständig Waffen bei sich tragen.

10. William Bradford Bishop, Jr.

William Bradford Bishop, Jr. zog mit seiner Familie in den 1970er Jahren in die Region von Washington, D.C. Zuvor hatte er das Leben eines internationalen Diplomaten geführt - mit Jobs, die ihn um die ganze Welt geführt haben. Er sprach sechs Sprachen fließend und konnte ein Flugzeug fliegen. Laut seinen Kollegen vom Außenministerium stand er vor der Bluttat unter enormen Druck, befördert zu werden. Am 1. März 1976 soll der damals 39 Jahre alte Bishop seine 37-jährige Frau, seine 68-jährige Mutter und seine drei Söhne im Alter von 5, 10 und 14 Jahren mit einem kleinen Vorschlaghammer zu Tode geprügelt haben. Dass er am selben Tag bei einer Beförderung übergangen wurde, wird als Auslöser für die Bluttat vermutet. Nach dem Mord soll er die Leichen nach Columbia, North Carolina, transportiert haben, um sie dort in ein Grab zu legen und die Körper anzuzünden.

Bishop hat einen Abschluss der renommierten Universität Yale. Er war und ist laut FBI vermutlich auch heute noch ein Naturliebhaber, der gerne campt, fischt und wandern geht. Vor der Bluttat war Bishop wegen einer langanhaltenden Schlafstörung in psychiatrischer Behandlung. Er nahm auch Antidepressiva.

Von Bishop, der mittlerweile um die 77 Jahre alt sein muss, fehlt bis jetzt jede Spur. Immer wieder hat es Sichtung gegeben: Zuletzt will ihn eine ehemalige Nachbarin 1994 in Basel (Schweiz) gesehen haben. 100.000 US-Dollar sind zur Belohnung ausgesetzt.

Es gibt prinzipiell zwei Kriterien, damit Verbrecher auf der Liste des FBI landen: Erstens muss der Flüchtige besonders gefährlich für die Gesellschaft sein und/oder ein langes Strafregister voll von schweren Verbrechen haben. Zweitens muss das FBI der Meinung sein, dass Öffentlichkeit dazu beitragen kann, den Gesuchten zu fassen.