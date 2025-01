Zustimmung zu Grünstrom-Projekten schwindet von hohem Niveau

Die Akzeptanz von erneuerbaren Energieprojekten ist in Österreichs Bevölkerung weiter hoch, allerdings gesunken. Photovoltaikanlagen sind dabei deutlich weniger umstritten als Windkraftprojekte, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Wien Energie, Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und Deloitte zeigt. Bei Sonnenanlagen liegt die Zustimmung bei 81 Prozent, bei Windrädern bei nur 60 Prozent. So hoch wie während der Energiekrise 2022 sind die Werte nicht mehr.

von APA