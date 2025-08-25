News Logo
ABO

Zentralisierung: Lufthansa will weniger Macht für AUA und Co

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Umstrukturierungen stehen der Lufthansa Gruppe bevor
©APA, dpa, Andreas Arnold
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die deutsche Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Austrian Airlines (AUA) gehören, will ab Anfang kommenden Jahres mit einer neuen Organisationsstruktur starten. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, aus dem das "Handelsblatt" am Montag zitiert. Die Ziele sind demnach zufriedenere Passagiere in allen Premium-Airlines und gleichzeitig mehr Profit. Dazu solle die Zentrale mehr Macht bekommen. Konzernmarken wie AUA und Co sollen weniger Macht haben.

von

Die Marken wie Austrian seien dann nur noch für das verantwortlich, was den Fluggast an Bord betrifft. Dabei geht es zum Beispiel ums Catering.

Die Netzwerkgesellschaften des Konzerns wie Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian sollen laut dem Bericht die Steuerung des Angebots, des Netzes, des Vertriebs und der Vielfliegerprogramme an den übergeordneten Konzern abgeben. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte dem Handelsblatt, dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz, Profitabilität und Kundennutzen zu steigern. Zu Einzelheiten wollte er sich nicht äußern.

Konkret werden künftig vier sogenannte Group Function Boards um die Flughafen-Drehkreuze sowie die Themen Technologie, Personal und Finanzen kümmern, geht laut "Handelsblatt" aus dem Schreiben hervor. Sie werden von Konzernvorständen geleitet, begleitet von einem Functional Financial Controller. Im September solle entschieden werden, welche Folgen der Umbau für die Aufgabenverteilung der Führungskräfte unterhalb des Konzernvorstands haben wird.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Von der Leyen spricht von Entscheidung für Stabilität
Wirtschaft
Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit USA
Es gibt rote Linien
Wirtschaft
Indien setzt im Zollstreit mit den USA weiter auf Gespräche
Trump setzt Fed-Chef Powell und die unabhängige Notenbank unter Druck
Wirtschaft
Powell öffnet Tür für Zinssenkung - Aber keine Festlegung
Die AUA-Mutter-Lufthansa hat Ärger mit ihrer ehemaligen Tochter
Reisen & Freizeit
Condor will im Streit mit Lufthansa nicht aufgeben
Sefcovic hat gute Nachrichten für die Autoindustrie
Wirtschaft
EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
Apple tut sich bisher schwerer bei Künstlicher Intelligenz
Technik
Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER