Zahl der offenen Stellen 2024 um 16 Prozent zurück gegangen

Dies zeige auch die "Offene-Stellen-Quote", sprich der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen, diese lag im Jahresschnitt bei vier Prozent. "Die mit Abstand meisten Arbeitskräfte wurden 2024 im Handel und Dienstleistungsbereich gesucht, 57,5 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen wurden dort gemeldet", rechneten die Statistiker am Donnerstag in einer Aussendung vor. Vergleichsweise stabil sei die Anzahl der offenen Stellen im öffentlichen und sozialen Bereich. Grundsätzlich lasse sich feststellen, dass im Jahresverlauf 2024 die offenen Stellen kontinuierlich zurückgingen.

Laut Statistik Austria waren mehrheitlich Vollzeitstellen ausgeschrieben. Davon mehr als ein Fünftel mit einem Gehalt von 3.100 Euro oder mehr. "Wie auch im Jahr 2023 waren etwa vier von fünf offenen Stellen als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Eine merkliche Steigerung gab es beim voraussichtlichen Bruttogehalt. Während im Vorjahr nur 15,6 Prozent der vakanten Stellen mit 3.100 Euro oder mehr dotiert waren, waren es 2024 schon 21,7 Prozent", so die Statistik Austria.

Für die Mehrheit der vakanten Stellen (41,6 Prozent) war laut Arbeitgebern ein Pflichtschulabschluss ausreichend, für 29,4 Prozent war ein Lehrabschluss gewünscht. Eine abgeschlossene Matura wurde für 11,1 Prozent der offenen Stellen gefordert, ein darüber hinausgehender Abschluss für 11,5 Prozent. Die Suchdauer ging im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück: Bei 28,2 Prozent der offenen Stellen dauerte die Suche länger als drei Monate und 29 Prozent waren "dauerhaft ausgeschrieben", so die Statistik Austria.