Wienerberger verzeichnete 2024 deutlichen Gewinnrückgang

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat die Flaute in der Baubranche 2024 deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn nach Steuern brach gegenüber dem Jahr davor um 76 Prozent auf 79,8 Mio. Euro ein. Das Unternehmen habe zudem einen einmaligen Gewinnrückgang aufgrund von Negativeffekten verzeichnet, so der Konzern am Mittwoch unter Verweis auf einen Verkauf in Russland und Restrukturierungsmaßnahmen. Umsatz und Dividende zeigen nach oben.

von APA