Warnstreik an Airports Düsseldorf und Köln am Montag

Die deutschen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten am Montag erhebliche Auswirkungen durch den angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Diese hat an beiden Standorten mehrere hundert Beschäftigte zum eintägigen Ausstand aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen laut der Ankündigung am Flughafen Köln/Bonn am Sonntagabend und am Standort Düsseldorf Montagfrüh beginnen. Beide Airports haben Verbindungen nach Österreich, die betroffen sein können.

von APA