US-Zölle auf EU-Produkte würden Österreich hart treffen

Mögliche US-Zölle auf Produkte aus der Europäischen Union (EU)würden den österreichischen Außenhandel nach Ansicht von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr "empfindlich treffen", zumal sich die Güterexporte in die USA in den vergangenen Jahren gut entwickelt hätten. "Die USA waren ein Lichtblick in einer sehr düsteren wirtschaftlichen Lage", so der Ökonom am Dienstagabend in der "ZiB2". Generell wäre die EU von einem Handelskrieg dreimal so stark betroffen wie die USA.

von APA