US-Präsident Trump gab milliardenschweres KI-Projekt bekannt

US-Präsident Donald Trump hat den Start eines Infrastrukturprojekts zur Künstlichen Intelligenz (KI) namens "Stargate" bekannt gegeben, das Investitionen von "mindestens" 500 Milliarden Dollar (ca. 479,6 Milliarden Euro) nach sich ziehen soll. Das Geld werde in "KI-Infrastruktur in den USA investiert", sodass schnell mehr als 100.000 Arbeitsplätze entstünden, sagte Trump am Dienstag in Washington.

von APA