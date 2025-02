Trumps Zölle treiben Gold auf neues Rekordhoch

Die Ankündigung neuer US-Zölle treibt den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch. Das Edelmetall hat sich in der Früh um bis zu 1,1 Prozent auf 2.892,16 Dollar je Feinunze verteuert und damit das am Freitag erreichte Rekordniveau von 2.886,62 Dollar übertroffen. "Die Spannungen in der globalen Handelspolitik bleiben ziemlich relevant und könnten den Goldpreis kurzfristig auf 2.900 bis 2.910 Dollar treiben", sagt Kelvin Wong, Chefanalyst beim Handelshaus Oanda.

von APA