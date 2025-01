Trump will weniger Belastungen für Krypto-Unternehmen

Der designierte US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge in Zukunft seine Position nutzen, um die regulatorische Belastung für Kryptowährungsunternehmen zu verringern. Zudem wolle er die Einführung digitaler Vermögenswerte schon in den ersten Tagen im Amt fördern, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

von APA