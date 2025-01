Tiroler Reiseveranstalter insolvent, 116 Personen betroffen

Der Tiroler Reiseveranstalter Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH mit Sitz in Stans im Tiroler Bezirk Schwaz ist insolvent. Das Unternehmen brachte einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Innsbruck ein, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag mit. Die Passiva bei Insolvenzeröffnung betrugen als Buchwert rund 25,9 Mio. Euro, als Liquiditätswert rund 23 Mio. Euro. 116 Dienstnehmer waren betroffen.

von APA