Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life hat sich für den Zeitraum 2025 bis 2027 ehrgeizigere Ziele gesetzt und will seine Eigentümer stärker am Gewinn beteiligen. Ab 2025 sollen über 75 Prozent des Reingewinns als Dividende ausgezahlt werden, wie der Konzern aus Zürich am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung mitteilte. Ziel sei es, die Dividende je Aktie zu erhöhen. Bisher wurde eine Ausschüttungsquote von über 60 Prozent angepeilt.

von APA