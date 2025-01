Streit zwischen IV und Gewerkschaft wegen Lohnsteigerungen

Nachdem der Präsident der steirischen Landesgruppe der Industriellenvereinigung (IV), Kurt Maier, in der "Kleinen Zeitung" (Samstag) gefordert hat, dass "Löhne drei Jahre gar nicht steigen sollten", ließ die Antwort der Gewerkschaft nicht lange auf sich warten. "Das schlägt dem Fass den Boden aus. Nulllohnrunden wären Gift für die heimische Wirtschaft", so die Chefs der Gewerkschaften PRO-GE und GPA, Reinhold Binder und Karl Dürtscher, via Aussendung.

von APA