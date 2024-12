In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen trotz der Aussicht auf weitere Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft verschlechtert. Im November fiel das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 51,5 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin in Peking mitteilte.

von APA