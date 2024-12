Der Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich im November wegen der Auftragsflaute deutlich eingetrübt. Das entsprechende Barometer fiel auf minus 32,1 Punkte, von minus 28,6 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. "Die Branche steckt fest in der aktuellen Gemengelage aus tiefgreifender Transformation, intensivem Wettbewerb und schwacher Konjunktur", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

von APA