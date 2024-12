Die Zahl der Teilzeitstellen ist in Österreich binnen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Waren 2013 rund 950.000 Menschen in Teilzeit gewesen, waren es 2023 1,250.000. Gleichzeitig stieg die Zahl jener, die Vollzeit, arbeiten von 2,61 auf 2,69 Millionen, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung der Statistik Austria zeigt. Daten dazu, wie viele Wochenstunden Teilzeitbeschäftigte leisten, gibt es nicht, definiert ist Teilzeit mit "zwischen 12 Stunden und Vollzeit".

von APA