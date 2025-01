Signa-Gründer Benko in Innsbrucker Villa festgenommen

Der Gründer der in die Insolvenz gerutschten Immobiliengruppe Signa, René Benko, ist offenbar am Donnerstag in seiner Innsbrucker Villa festgenommen worden. Dies berichtete die "Kronen Zeitung" online. Eine Bestätigung der zuständigen Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) gegenüber der APA war indes noch ausständig. Die WKStA hatte zuletzt gegen den 47-jährigen Tiroler unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug sowie der betrügerischen Krida ermittelt.

von APA