Der deutsche Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk im niederösterreichischen Berndorf. Ende 2023 waren dort rund 460 Mitarbeiter beschäftigt. Ein deutlicher konzernweiter Personalabbau war schon Anfang November angekündigt worden, am Mittwoch hat das Unternehmen nun seine Pläne für Österreich bekannt gegeben. "In der Sparte Bearings & Industrial Solutions ist geplant, die Produktion am Standort Berndorf (Österreich) einzustellen", hieß es.

von APA