Russischer Gazprom-Konzern stellt Belieferung Moldaus ein

Der russische Gaskonzern Gazprom will ab Jahresbeginn "bis auf Weiteres" kein Erdgas mehr nach Moldau liefern - wegen angeblicher Schulden des kleinen Staats in Südosteuropa. "Moldovagaz kommt seinen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des bestehenden Vertrages regelmäßig nicht nach, was einen wesentlichen Verstoß gegen die Vertragsbedingungen darstellt", teilte das in St. Petersburg ansässige Unternehmen mit.

von APA