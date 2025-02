Palmers verhandelt mit Investor - Frühwarnmeldung beim AMS

Der kriselnde Wäschehersteller Palmers hat Kündigungen "vorsorglich" beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet. "Aktuell ist nicht abschätzbar, ob und in welchem Umfang es zur Umsetzung dieser Maßnahme kommt", teilte das Unternehmen am Montag in einer Stellungnahme mit. Zahlen zum möglichen Stellenabbau nannte Palmers auf APA-Anfrage nicht. Derzeit laufen Gespräche mit Investoren und der angekündigte Restrukturierungsplan soll schneller umgesetzt werden.

von APA