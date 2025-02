Palmers könnte einen neuen Investor bekommen

Bei dem kriselnden Wäschehersteller Palmers könnte ein neuer Investor einsteigen. Das geht aus dem Protokoll der Hauptversammlung, die Ende Jänner stattgefunden hat, hervor. Wer dieser Investor sein könnte oder mit wie viel Anteil er in das Unternehmen einsteigen könnte, steht nicht in dem Protokoll. Ein Unternehmenssprecher äußerte sich gegenüber der APA nicht näher dazu. Am Montag dürfte das Unternehmen jedoch eine Mitteilung planen.

von APA