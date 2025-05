Meischberger und Hochegger beantragten Haftaufschub

Ex-FPÖ-Generalsekretär Meischberger argumentiert demnach, dass er aus medizinischen Gründen vollzugsuntauglich sei. Die "Krone"-Information, wonach Hochegger wegen eines Hüftleidens bereits zwei Monate Haftaufschub erhalten hätte, stellte die Sprecherin in Abrede.

Grasser wurde im Buwog-Prozess und in der Causa Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Peter Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 Jahre bedingt - verurteilt.

Ohne Haftaufschub müssen die Verurteilten ihre Haftstrafen Anfang Juni antreten. Für Grasser, der in Kitzbühel gemeldet ist, ist die Justizanstalt Innsbruck zuständig. Meischberger wiederum hat seinen Wohnsitz in Niederösterreich und wird sich - sollte der Aufschub abgelehnt werden - daher in der Justizanstalt Korneuburg einfinden müssen.