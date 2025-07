Schnäppchenpreise durch politische Turbulenzen: Wie clevere Unternehmen von M&A-Deals profitieren können

Moderne M&A-Profis, so die Studie, arbeiten mit neuen Vertragsmodellen, die Risiken aktiv zwischen Käufer- und Verkäuferseite aufteilen – und mit sogenannten Policy-Shock-Dashboards, die politische Veränderungen in Echtzeit aufzeigen. So lassen sich Auswirkungen auf Lieferketten, Steuerfragen oder arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen entwickeln.