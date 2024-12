KTM zahlt Dezember-Gelder laut AK nicht vorab aus

Der insolvente Motorradhersteller KTM in Mattighofen zahlt laut Arbeiterkammer Oberösterreich den 90-prozentigen Vorschuss der Dezember-Löhne und Gehälter doch nicht vorzeitig aus. AK-Präsident Andreas Stangl zeigte sich am Freitag in einer Aussendung enttäuscht von der Vorgangsweise: "Es gibt einfach keine Handschlagqualität mehr." Schon die Gehälter und Löhne für November sowie das Weihnachtsgeld wurden nicht überwiesen.

von APA