KTM-Pleite: Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste

Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl zeigt sich ob dieser Vorgangsweise enttäuscht: „Es gibt einfach keine Handschlagqualität mehr.” Einen ähnlichen Tenor schlagen die Vorsitzenden der Gewerkschaft PRO-GE und GPA, Reinhold Binder und Barbara Teiber, an und sprechen von einem „Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Sie zahlen nun die Zeche für offenbar verfehlte Managemententscheidungen”. Die Arbeiterkammer (AK) wolle unterdessen alles unternehmen, „damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so rasch wie möglich ihre offenen Ansprüche über den Insolvenzentgeltfonds bekommen”, so Stangl.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker forderte KTM-Chef Stefan Pierer auf, das Geld bereitzustellen. Es sei traurig, dass diese Beschäftigten, „die keine Schuld am Konkurs trifft, jetzt kurz vor Weihnachten kein Geld mehr bekommen”, meinte er in einer Aussendung. „Für die ÖVP war Geld vorhanden”, spielte er auf Pierers Parteispenden unter Sebastian Kurz an.