Kreditvergabe in der Eurozone zog im Dezember deutlich an

Die Nachfrage von Unternehmen der Eurozone nach frischen Darlehen zieht angesichts sinkender Zinskosten so stark an wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Die Kreditvergabe legte im Dezember um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Im November hatte der Zuwachs noch 1,0 Prozent betragen. Auch die privaten Haushalte fragten mehr Darlehen nach: Hier gab es mit 1,1 Prozent den höchsten Zuwachs seit August 2023.

von APA