Kraftstoffverbrauch in Österreich erneut rückläufig

Rund 7,23 Mio. Tonnen Kraftstoff wurden im Vorjahr in Österreich verbraucht, so die Markteinschätzung des Fachverbandes der Mineralölindustrie (FVMI). Damit bestätige sich der seit Jahren rückläufige Trend. Umgerechnet in Liter wurden demnach rund 8,8 Mrd. Liter Kraftstoff und damit um 300 Mio. Liter weniger als im Jahr zuvor verbraucht. Davon entfielen 2,2 Mrd. Liter auf Benzin und 6,58 Mrd. Liter auf Diesel, teilte der FVMI am Mittwoch mit.

von APA