Kärnten entscheidet über ein Windkraftverbot

In Kärnten findet am Sonntag eine mit Spannung erwartete Volksbefragung über ein mögliches Verbot für die Aufstellung weiterer Windräder statt. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahren. Die Wahllokale schließen bereits kurz nach Mittag, weshalb das Ergebnis schon am Sonntagnachmittag erwartet wird. Im Vorfeld der Befragung war von einem knappen Rennen die Rede.

von APA