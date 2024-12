Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni will sich für die Rettung von Jobs in den italienischen Stellantis-Produktionswerken einsetzen. "Wir werden unser Bestes tun, um die Beschäftigung und die Zulieferindustrie zu schützen. Mitte Dezember haben wir einen Runden Tisch mit Stellantis einberufen", so Meloni laut Medienangaben.

von APA