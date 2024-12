Insider: China plant 411 Mrd. Dollar an Sonderanleihen

Die chinesische Führung will Insidern zufolge im kommenden Jahr staatliche Sonderanleihen in Rekordhöhe ausgeben. Mit drei Billionen Yuan (umgerechnet 411 Milliarden Dollar) hätten sie das höchste Volumen aller Zeiten, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. In diesem Jahr hatten die Staatsanleihen ein Volumen von einer Billion Yuan.

von APA