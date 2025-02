Immofirma 6B47 ist insolvent - Fortführung wird geprüft

Der Wiener Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors AG ist insolvent. Das Unternehmen habe am Montag am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, gab der Gläubigerschutzverband KSV1870 bekannt. Die Schuldnerin gehe von zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund 43,7 Mio. Euro aus. Etwa 130 Gläubiger und 15 Beschäftigte sind betroffen. Eine Fortführung der Firma wird geprüft.

von APA