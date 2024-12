Heiliger Abend brachte Rekord bei Windstromerzeugung

"Umgerechnet könnten damit rund 22.700 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit sauberem, heimischem Windstrom versorgt werden", teilte Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft, in einer Aussendung mit. Zwei Drittel des Windstroms würden im Winterhalbjahr erzeugt. In Österreich stehen laut der IG mit Sitz in St. Pölten aktuell (per 3. Dezember, Anm.) 1.426 Windräder mit 3.885 Megawatt (MW) Leistung. Sie versorgen diesen Angaben zufolge 2,39 Mio. Haushalte mit Windstrom "Made in Austria".