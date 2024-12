Großer Andrang in einigen niederösterreichischen Skigebieten

Am Freitag wurden am Hochkar rund 4.500 Ersteintritte verzeichnet, am Samstag sollte diese Marke übertroffen werden. Auch in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) wurden die Kapazitätsgrenzen den Angaben zufolge erreicht. Der Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH appellierte an Wintersportler, Tickets vorab im Internet zu buchen. Derzeit liege der Online-Anteil bei rund 60 Prozent.

Gegen Mittag machten sich die ersten Vormittagsgäste vom Hochkar aus bereits wieder auf den Heimweg. Am Berg konnte wieder geparkt werden, so Weber. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich über das "Wintersport-Fieber" erfreut. In einer Aussendung dankte sie unter anderem den Organisatoren des Weltcups am Semmering sowie ehrenamtlichen Helfern.