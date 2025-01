EZB: Banken verschärfen Vergaberegeln für Firmenkredite

Geldhäuser im Euroraum haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Vergabestandards für Kredite an Unternehmen im Zuge der anhaltenden Konjunkturschwäche verschärft. Im Schlussquartal 2024 zogen sie bei ihren Richtlinien für Darlehen an Firmen die Zügel an, wie die EZB am Dienstag zu ihrer jüngsten Kreditumfrage unter 155 Geldhäusern aus dem Euroraum mitteilte.

von APA