Entscheidung über U-Haft für Rene Benko erwartet

Benko war am Donnerstag wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden. Der Signa-Gründer soll "eine Rechnung gefälscht sowie versucht haben, Vermögen zu verheimlichen und dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern zu entziehen", wie es von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hieß. Sie ermittelt gemeinsam mit deutschen Behörden gegen Benko, nachdem Benkos einstiges Firmenimperium 2023 zusammengebrochen war.