Eco Austria: Industriestrategie bis Sommer nötig

Als mögliches Vorbild für Österreichs Industriepolitik führte die Ökonomin Dänemark an. Dort gebe es neben florierenden Industrieunternehmen (etwa Pharma, Erneuerbare Energie) auch einen flexiblen Arbeitsmarkt und einen starken Sozialstaat.

Die längste Rezession seit 1945 in Österreich soll laut der neuesten Wifo/IHS-Prognose vom Donnerstag zumindest noch bis zur Jahresmitte andauern. Österreichs Industrie steckt seit mehr als zwei Jahren in der Krise. 2023 ging die Warenproduktion um 1,8 Prozent zurück, im Vorjahr betrug das Minus sogar 5,5 Prozent. Für heuer rechnet das Wifo in seiner am ebenso am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose mit einem Rückgang der Warenerzeugung von 3 Prozent. Erst im kommenden Jahr wird ein Plus von 2,3 Prozent erwartet. Angesichts des eskalierenden Zollstreits mit den USA gibt es bei der Wirtschaftsprognose für 2026 aber noch viele Fragezeichen.

Die wirtschaftsliberale Ökonomin fordert im Rahmen der Industrie- und Standortstrategie, "ein glaubwürdiges und starkes Signal" an die heimischen Unternehmen zu senden, damit auch die seit 2023 sinkenden Ausrüstungsinvestitionen anspringen. Maßnahmen aus dem Regierungsprogramm könnten zeitlich nach vorne gezogen werden, etwa die Senkung der Lohnnebenkosten durch die Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds (Flaf) aus dem Bundesbudget. Im Regierungsprogramm war dies nur unter Budgetvorbehalt für 2027 vorgesehen. Um die Investitionstätigkeit von Industrieunternehmen und anderen kapitalintensiven Betrieben wieder anzukurbeln, empfiehlt die Ökonomin, wieder eine vorzeitige Abschreibungsmöglichkeit für Investitionen einzuführen.

Die Industrie- und Standortstrategie der Regierung sollte nach Ansicht der Eco Austria-Chefin auch zahlreiche Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarkt, Energie, Fachkräfte, Entbürokratisierung und Förderpolitik enthalten. Auch das Thema Freihandel sollte Teil der Strategie sein. Angesichts des Zollstreits mit den USA müsse sich die EU und Österreich auch um andere Absatzmärkte kümmern, sagte die Ökonomin. Beispielsweise sei das Mercosur-Freihandelsabkommen noch nicht in Kraft und Handelsabkommen mit weiteren asiatischen Ländern seien denkbar.

Um Maßnahmen der Industrie- und Standortpolitik gegenzufinanzieren, empfiehlt Köppl-Turyna der öffentlichen Hand im Gespräch mit der APA, bei Pensions- und Gehaltserhöhungen in den nächsten Jahren unter der Inflationsrate zu bleiben. Eine Empfehlung zur Lohnzurückhaltung hatten bereits Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und IHS-Chef Holger Bonin am Donnerstag bei der Präsentation ihrer Konjunkturprognose ausgesprochen. Beim ermäßigten Steuersatz von 10 Prozent würde die Ökonomin bei einigen Produkten und Waren den Steuersatz auf 20 Prozent erhöhen. Die Auswahl der Produkte müsse man sich aber gut überlegen, um mit der Mehrwertsteuererhöhung die Inflationsentwicklung nicht anzufachen.

Im Bereich der Förderungen ortet die Eco Austria-Chefin einen budgetären Gestaltungsspielraum für die Regierung. Das Gesamtvolumen der direkten und indirekten Förderungen des Bundes belief sich im Jahr 2023 auf 36,8 Mrd. Euro. Davon entfielen 25,5 Mrd. auf indirekte Förderungen (Einnahmenverzicht aus Steuerbegünstigungen) und 11,3 Mrd. Euro auf direkte Förderungen, geht aus dem Förderbericht des Finanzministeriums hervor. Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor.