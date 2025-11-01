China stellt Ausnahmen für Nexperia-Chip-Exporte in Aussicht

Man werde die Lage der einzelnen Unternehmen prüfen und Exporte genehmigen, die die Bedingungen erfüllen, hieß es in der auf der Website der Behörde veröffentlichten Erklärung . Unternehmen, die Schwierigkeiten hätten, könnten sich an die Handelsbehörden wenden, hieß es weiter.

Der Ankündigung war eine Eskalation des Konflikts vorausgegangen. Nexperia selbst hatte einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Brief zufolge die Lieferung von Wafern an sein chinesisches Montagewerk eingestellt. Als Grund nannte das Unternehmen, dass das dortige Management seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sei. In dem Werk in China werden die in Europa gefertigten Chips verpackt und getestet und damit für den Verkauf an die Kunden vorbereitet.

Auf politischer Ebene hatten sich die USA und die EU um eine Entschärfung bemüht. Die EU-Kommission hatte sich am Freitag für eine diplomatische Lösung starkgemacht. Die für Technologie zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen hat sich mit Vertretern von Nexperia getroffen. Aus Kreisen der US-Regierung hatte es zudem geheißen, eine Wiederaufnahme der Lieferungen aus den chinesischen Werken solle noch am Freitag bekannt gegeben werden.

Die niederländische Regierung hatte am 30. September die Kontrolle über Nexperia von dem chinesischen Eigentümer Wingtech Technology übernommen. Als Grund nannte sie die Sorge, die Technologie des Unternehmens könnte von Wingtech missbraucht werden. Daraufhin blockierte das chinesische Handelsministerium am 4. Oktober die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China.

Die Unterbrechung hatte bei Automobilherstellern weltweit Besorgnis ausgelöst. Dadurch drohen Produktionsausfälle bei Autobauern wie BMW oder Volkswagen und Zulieferern wie Bosch. Der Jeep-Hersteller Stellantis richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein. Der japanische Autobauer Nissan teilte mit, seine Bestände reichten noch bis in die erste Novemberwoche.

Nach der heutigen Ankündigung des chinesischen Handelsministeriums könnte sich die Lage um eine drohende Verschärfung der Chip-Knappheit für die Autoindustrie wieder entspannen. Nexperia stellt in den Niederlanden große Mengen an Chips her, die in der Automobil- und Unterhaltungselektronik weit verbreitet sind. Etwa 70 Prozent dieser Chips werden zur Weiterverarbeitung nach China geliefert.