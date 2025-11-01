News Logo
ABO

Buffett verabschiedet sich mit Gewinnplus

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Starinvester Warren Buffett gibt Konzernführung ab
©ALEX WONG, AFP, APA, Getty
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Zum Abschied des Starinvestors Warren Buffett als Konzernchef hat sein Unternehmen Berkshire Hathaway die Gewinne kräftig gesteigert. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar, wie die Firmengruppe am Samstag mitteilte. Positiv verlief den Angaben zufolge besonders das konzerneigene Versicherungsgeschäft. Der Nettogewinn kletterte um 17 Prozent auf 30,8 Milliarden Dollar (25,97 Mrd. Euro).

von

In dieser Kennziffer spiegelt sich neben dem operativen Geschäft auch die Börsenkursentwicklung der von Berkshire Hathaway gehaltenen Aktien wider, darunter eine Beteiligung an Apple.

Die Barreserven des Konzerns erreichten ein neues Rekordhoch von 381,7 Milliarden Dollar. Buffett fiel es bereits seit einiger Zeit schwer, an den unsicheren Märkten für ihn überzeugende Investmentgelegenheiten zu finden. Er hatte deswegen sein Pulver trocken gehalten. Der 95-Jährige hatte angekündigt, nach sechs Jahrzehnten an der Konzernspitze das Steuer an seinen Vertrauten Greg Abel zu übergeben. Abel ist 63 Jahre alt. Den Verwaltungsratsvorsitz, den Buffett neben dem Chefposten innehat, will der von Anlegern weltweit verehrte Investor behalten.

WASHINGTON, DC - JUNE 14: Warren Buffet participates in a discussion during the White House Summit on the United State Of Women June 14, 2016 in Washington, DC. The White House hosts the first ever summit to push for gender equality. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ China hatte Nexperia-Chip-Exporte blockiert
Wirtschaft
China stellt Ausnahmen für Nexperia-Chip-Exporte in Aussicht
Schweizer fliegen weniger in die USA
Reisen & Freizeit
Swiss in niedrigerer Gewinnzone gelandet
Die EZB-Chefin und der Rat tagen diesmal in Florenz
Wirtschaft
EZB-Rat lässt Leitzins konstant
.
Technik
E-Autos gleichen höhere Emissionen laut Studie nach zwei Jahren aus
Quartalsgewinn beschnitten - Bei Jahresziel auf Kurs
Wirtschaft
Lufthansa-Gewinn im dritten Quartal leicht gesunken
Papiere wurden beim Börsengang an der Nasdaq zu je 25 Dollar ausgegeben
Reisen & Freizeit
Navan bei Börsengang mit 6,2 Milliarden Dollar bewertet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER