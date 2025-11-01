Buffett verabschiedet sich mit Gewinnplus

In dieser Kennziffer spiegelt sich neben dem operativen Geschäft auch die Börsenkursentwicklung der von Berkshire Hathaway gehaltenen Aktien wider, darunter eine Beteiligung an Apple.

Die Barreserven des Konzerns erreichten ein neues Rekordhoch von 381,7 Milliarden Dollar. Buffett fiel es bereits seit einiger Zeit schwer, an den unsicheren Märkten für ihn überzeugende Investmentgelegenheiten zu finden. Er hatte deswegen sein Pulver trocken gehalten. Der 95-Jährige hatte angekündigt, nach sechs Jahrzehnten an der Konzernspitze das Steuer an seinen Vertrauten Greg Abel zu übergeben. Abel ist 63 Jahre alt. Den Verwaltungsratsvorsitz, den Buffett neben dem Chefposten innehat, will der von Anlegern weltweit verehrte Investor behalten.