Der US-Flugzeugbauer Boeing hat nach Angaben des Leiters der US-Luftfahrtbehörde FAA die Produktion seiner 737 MAX-Flugzeuge nach einem Streik noch immer nicht wieder aufgenommen. "Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass vier Wochen nach dem Streik immer noch keine Flugzeuge produziert werden, weil man sich auf die Belegschaft, die Ausbildung und die Sicherstellung der Lieferkette konzentriert", sagte Whitaker der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

von APA