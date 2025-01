Bisher größter Commerzialbank-Prozess fortgesetzt

Der bisher größte Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt mit der Befragung von zwei der drei angeklagten Unternehmer fortgesetzt worden. Sie sollen Scheinrechnungen ausgestellt und von Ex-Bankchef Martin Pucher veruntreute Gelder aus der Bank für ihre maroden Firmen erhalten haben. Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits wird am Nachmittag befragt.

von APA