Bedingte Haft- und Geldstrafe für Tirols Ex-WK-Chef Walser

Tirols Ex-Wirtschaftschef Christoph Walser (ÖVP) ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Mio. Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage nicht rechtskräftig verurteilt worden. Ihm wurden eine bedingte, sechsmonatige Haftstrafe sowie eine unbedingte Geldstrafe von 3.600 Euro auferlegt. Zudem wurde er für Finanzvergehen zu 300.000 Euro - zur Hälfte bedingt - verurteilt.

von APA