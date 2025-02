Arbeitslosenzahlen für Jänner erwartet, Anstieg befürchtet

Das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlichen am Montagvormittag die Arbeitslosenzahlen für Jänner. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Menschen ohne Job und bei den AMS-Schulungsteilnehmern. Ende Dezember lag die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 426.000, ein Plus von rund 27.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat.

von APA