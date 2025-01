AK fordert Obergrenzen für Vorstandsbezüge

Für heuer hat die AK den 8. Jänner zum "Fat Cat Day" erklärt - bis Mittwochabend um 20 Uhr werde ein ATX-Vorstandschef bereits das typische Jahreseinkommen in Österreich verdient haben, das 2023 rund 38.748 Euro betrug. Demnach verdienen ATX-Vorsitzende das 81-fache des Medianeinkommens. Dabei wird angenommen, dass Spitzenmanager 12 Stunden am Tag arbeiten und sich nur 10 Tage Urlaub im Jahr und nur jedes vierte Wochenende frei nehmen.

Zum Vergleich: AK-Präsidentin Renate Anderl verdient das Fünffache des Medianeinkommens in Österreich, AK-Direktorin Silvia Hruška-Frank verdient das Siebenfache.

Die Arbeiterkammer fordert, dass die Aufsichtsräte der Unternehmen eine angemessene Relation zwischen Vorstandsvergütung und Belegschaft definieren, lässt aber offen, was sie für "angemessen" halten würde. Außerdem sollte die Vergütungspolitik der Unternehmen Höchstgrenzen für die individuelle Vergütung der Vorstandsmitglieder vorsehen. Die Vergütungen sollten sich zudem nicht nur am finanziellen Erfolg der Unternehmen orientieren, sondern auch an der Erreichung von Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

Spitzenverdiener unter den CEOs der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Unternehmen waren im Jahr 2023 der damalige Schoeller-Bleckmann-Chef Gerald Grohmann mit knapp 9,5 Mio. Euro und BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk mit gut 9 Mio. Euro Jahresgage.

Kritik an der Vergütungspolitik vor allem der BAWAG kommt auch vom Interessenverband für Anleger (IVA) - vor allem an der Nachvollziehbarkeit der Vergütungsstruktur und der Verhältnismäßigkeit innerhalb der Vergleichsgruppe stößt man sich.

"Im internationalen Wettbewerb die richtigen Leistungsträger Strategie-konform zu motivieren, ist ein Balanceakt, der nicht immer jeden Kritiker zufrieden stellt", meint IVA-Vorstand Florian Beckermann. "Der Aufsichtsrat ist zur Nachbesserung aufgerufen. Die BAWAG ist jedoch weiterhin ein Vergütungs-Ausreißer und keine Regel in Österreich. International gesehen wäre die heimische Fat-Cat-Diskussion ohne die BAWAG eine eher traurige Satire".