2,2 Mrd. Euro an Forderungen im KTM-Sanierungsverfahren

Im KTM-Sanierungsverfahren haben rund 1.200 Gläubiger Forderungen in der Gesamthöhe von rund 2,2 Mrd. Euro angemeldet. Hinzu kommen noch mehr als 12 Mio. Euro an Forderungen der Dienstnehmer. Mit weiteren Forderungsanmeldungen sei zu rechnen. Die Eigenverwaltung bleibt aufrecht. Das berichteten mehrere Gläubigerschutzverbände am Freitag nach der Prüfungstagsatzung der KTM AG in Ried.

von APA