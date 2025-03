Michaela Keplinger-Mitterlehner: Finanzexpertin durchbricht Männerdominanz

Im neuen Podcast von OÖ Ungefiltert gewährt Ihnen die beeindruckende Michaela Kepplinger-Mitterlehner faszinierende Einblicke in ihre Karriere als eine der führenden Frauen der Banken- und Finanzwirtschaft in Oberösterreich. In einer männerdominierten Branche hat sie es geschafft, nicht nur als Generaldirektor-Stellvertreterin der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich zu überzeugen, sondern auch als Vorsitzende und Präsidentin in verschiedenen Institutionen.

Frau Kepplinger-Mitterlehner berichtet von ihrem ungewöhnlichen Karriereweg – von einem Studium der Geschichte und Philosophie in Wien über ein Praktikum im Marketing bis hin zu Führungspositionen in der Bankenwelt. Offen spricht sie darüber, wie wichtig gemischte Teams für nachhaltigen Erfolg sind, und teilt ihre Gedanken zur Frauenquote sowie zur beruflichen Gleichberechtigung.

Besonders spannend sind auch ihre persönlichen Einblicke: Sie erzählt, wie sie durch Kunst und Sport Ausgleich findet. Als Präsidentin des Vereins Freunde des Kunstmuseums Lentos und ehemalige Universitätsrätin der Kunstuniversität Linz nimmt Kunst einen festen Platz in ihrem Leben ein. Mit Laufen, Yoga und Golf hält sie sich körperlich und mental fit.

Ein besonderes Highlight des Gesprächs ist ihr wertvoller Ratschlag an Frauen: Treffen Sie frühzeitig finanzielle Vorsorge und setzen Sie sich aktiv mit dem Thema Finanzbildung auseinander – für eine sichere und selbstbestimmte Zukunft.