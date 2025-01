So beeinflusst KI den Ausgang von Wahlen

Aber auch wenn Wahlen nicht in die eine oder andere Richtung gelenkt wurden, so wollen die Autor:innen der Studie – die Ergebnisse erschienen erstmals in der ersten Ausgabe des IMI-Magazins Décryptage (nur auf Französisch – Anm. d. Red.) – dennoch keine Entwarnung geben: Die Verbreitung manipulierter Inhalte polarisiere, spalte die politische Meinung weiter und schaffe ein Klima des Misstrauens.

So wurden in den USA und der Schweiz etwa Deepfakes im Wahlkampf eingesetzt. In Indien und Indonesien erreichte der Einsatz generativer KI ein bedenkliches Level: Programmierer „erweckten“ bereits verstorbene politische Figuren wieder zum Leben, indem sie Avatare erstellten, die Wähler:innen beeinflussen sollten.