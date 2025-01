WhatsApp-Krimi-Spiel entführt in Milch- und Fleischversorgung

Einen Ausflug in die Sparte "Edutainment" unternahmen nun Forschende der Universität für Bodenkultur (Boku) und der Veterinärmedizinischen Universität Wien: Sie entwickelten das WhatsApp-Krimi-Spiel "COwLEARNING", konzipiert als "Alternate Reality Game" (mit fiktiven und realen Elementen). Es soll Spielende in die Welt der tierischen Lebensmittelversorgung mitnehmen und zeigen, "wie die Konsumentscheidungen jedes Einzelnen darauf Einfluss nehmen", wie es in einer Aussendung hieß.

von APA